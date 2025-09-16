Терапевт Лозикова предупредила, что дефицит цинка может вызвать нарушение вкуса

Врач-терапевт Анастасия Лозикова из Красногорской больницы сообщила NEWS.ru , что дефицит цинка может вызвать нарушение вкуса и обоняния. Специалист отметила ключевую роль цинксодержащего фермента, который влияет на функционирование рецепторов.

Цинк играет важную роль в восприятии вкуса и запаха. Это связано с ферментом карбоангидразой VI, содержащим цинк, который присутствует в слюнных железах и на поверхности вкусовых клеток. Этот фермент поддерживает ионный баланс в микросреде рецепторов.

Даже небольшой дефицит может изменить вкусовые ощущения или снизить аппетит. После восстановления уровня цинка вкус возвращается в течение нескольких недель, уточнила Лозикова.