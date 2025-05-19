Терапевт Лишин предупредил об опасности вождения при плохом самочувствии

Врач-терапевт Виктор Лишин в беседе с «Москвой 24» подчеркнул, что садиться за руль при головокружениях, болях и низком уровне глюкозы может быть опасно.

Его комментарий появился после того, как 92-летняя москвичка стала виновницей ДТП, врезавшись в жилой дом в Ореховом проезде. Очевидец предположил, что пожилая женщина могла перепутать педали газа и тормоза.

Лишин отметил, что причиной аварии необязательно стали годы автолюбительницы, ведь и молодые водители могут быть рассеянными. «Возрастной границы, после которой нельзя садиться за руль, в целом не существует», — подчеркнул он.

Тем не менее, по его словам, у людей старше 65 лет возрастает риск развития заболеваний, которые могут повлиять на способность управлять автомобилем. Среди таких заболеваний — болезнь Альцгеймера, деменция, синдром дефицита внимания, склероз и риск инсульта.

Лишин подчеркнул, что важно обращать внимание на своё самочувствие до поездки. Головокружение, температура, повышенное давление и пульс, слабость в руках и ногах — все это может ухудшить состояние во время вождения и повысить риск аварии.