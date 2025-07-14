Терапевт Лебедева указала на связь дневной сонливости с заболеваниями мозга

Если днем постоянно хочется спать, даже после хорошего ночного отдыха, это может быть тревожным сигналом. Как отметила врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева в беседе с KP.RU , такое состояние может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Специалист рассказала, что причиной дневной сонливости могут быть инсульты, мозговые травмы и синдром Паркинсона. Сонливость при синдроме Паркинсона может быть вызвана приемом препаратов и моторными нарушениями. Лечение в таких случаях назначается в рамках терапии основного заболевания.

Также подобная усталость может быть связана с ожирением, гормональными расстройствами, синдромом беспокойных ног и депрессией. Например, избыточный вес может привести к нарушениям сна, таким как апноэ, когда дыхание прерывается на несколько секунд во время ночного отдыха. Это ухудшает качество сна и приводит к дневной сонливости.

Лебедева подчеркнула, что гипотиреоз — заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество тиреоидных гормонов, часто вызывает сонливость. Кроме того, при сахарном диабете сонливость может быть связана как с самой патологией, так и с ее последствиями.