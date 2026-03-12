Терапевт Лавров опроверг миф о том, что ботокс может вызывать деменцию

Врач-терапевт Максим Лавров опроверг распространенный миф о том, что ботокс может вызывать деменцию. В интервью «РИАМО» он объяснил, как работает препарат и почему страхи по поводу его использования преувеличены.

Лавров подчеркнул, что ботокс блокирует выброс ацетилхолина, благодаря чему мышцы расслабляются.

«Молекула токсина слишком крупная и тяжелая, чтобы при внутримышечном введении в косметологических дозах преодолеть гематоэнцефалический барьер и начать массово разрушать нейроны коры головного мозга», — отметил он.

Терапевт указал на то, что негативные представления о ботоксе часто основаны на исследованиях, проведенных на грызунах. При этом результаты таких экспериментов нельзя напрямую переносить на человека, добавил «Петербургский дневник».

Лавров также напомнил, что в неврологии ботокс применяется уже более тридцати лет для лечения детей с ДЦП, пациентов после инсульта и людей с хронической мигренью. Дозировки в таких случаях значительно превышают те, что используются в косметологии, но случаев развития слабоумия не зафиксировано.