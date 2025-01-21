Терапевт Лапа рассказала, что регулярные объятия снижают риск инфаркта

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Москве 24» о пользе объятий для здоровья и настроения в Международный день объятий, который празднуется 21 января.
Доктор подчеркнула, что объятия помогают передавать позитивную энергию, улучшая самочувствие человека. Они стимулируют выработку гормонов радости, что улучшает настроение и укрепляет иммунную систему. Регулярные объятия способствуют снижению уровня стресса, создавая ощущение внутреннего покоя и гармонии.
Важно помнить, что чем больше мы обнимаемся, тем меньше возникает конфликтов и тем лучше функционирует наша нервная система, заключила терапевт.
На Украине предсказали следующие ходы Зеленского
«Они нас разозлят и мы ответим». Две страны Евросоюза потребовали от Украины решить вопрос по газу
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
Россияне массово пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте