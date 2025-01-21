Терапевт Лапа рассказала, что регулярные объятия снижают риск инфаркта

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Москве 24» о пользе объятий для здоровья и настроения в Международный день объятий, который празднуется 21 января.

Доктор подчеркнула, что объятия помогают передавать позитивную энергию, улучшая самочувствие человека. Они стимулируют выработку гормонов радости, что улучшает настроение и укрепляет иммунную систему. Регулярные объятия способствуют снижению уровня стресса, создавая ощущение внутреннего покоя и гармонии.

Важно помнить, что чем больше мы обнимаемся, тем меньше возникает конфликтов и тем лучше функционирует наша нервная система, заключила терапевт.