Терапевт Лапа призвала убрать из свободной продажи средства от насекомых

Средства от насекомых могут быть смертельно опасны, особенно для детей, поэтому их стоит убрать из свободной продажи. Таким мнением с RT поделилась врач-терапевт Людмила Лапа.
Врач подчеркнула, что на всех упаковках всегда есть надпись, что инсектициды нужно хранить в безопасном месте.
Более того, применять их можно только в масках и перчатках, а после использования — обязательно правильно утилизировать. Врач отметила, что не стоит свободно продавать средства, которые могут быть использованы в промышленных обработках, потому что это несет смертельную опасность.
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