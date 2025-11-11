Терапевт Лапа назвала прием обезболивающих прямой угрозой печени
Терапевт Людмила Лапа предостерегла о возможных последствиях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам врача, прием таких лекарств угрожает здоровью печени, так как именно этот орган принимает на себя основной удар химических веществ.
«Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже», — предупредила медик.
Специалист указала на риск возникновения токсического гепатита. Кроме того, злоупотребление обезболивающими искажает клиническую картину, затрудняя диагностику причин боли.