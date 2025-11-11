Терапевт Лапа назвала прием обезболивающих прямой угрозой печени

Терапевт Людмила Лапа предостерегла о возможных последствиях бесконтрольного приема обезболивающих препаратов. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам врача, прием таких лекарств угрожает здоровью печени, так как именно этот орган принимает на себя основной удар химических веществ.

«Также не исключена аллергизация. В случае анальгетиков она происходит быстрее: это одна из причин, по которым врачи начали назначать эти препараты реже», — предупредила медик.

Специалист указала на риск возникновения токсического гепатита. Кроме того, злоупотребление обезболивающими искажает клиническую картину, затрудняя диагностику причин боли.