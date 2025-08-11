Терапевт Космынин назвал ожирение, курение и варикоз факторами риска тромбоза

Врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин в интервью «Известиям» объяснил, что возраст старше 40 лет — не единственный фактор риска тромбообразования. У молодых людей тромбоз может быть вызван другими причинами.

Среди факторов риска врач назвал курение, избыточную массу тела, ожирение, малоподвижный образ жизни, нарушение жирового обмена, прием гормональных противозачаточных средств, варикозное расширение вен и стресс.

Космынин пояснил, что повышенный уровень холестерина не является единственным показателем риска тромбоза, но может служить поводом для более детального обследования. Для оценки вероятности тромбообразования применяются специальные шкалы, такие как WELLS.

При нарушении липидного обмена доктор рекомендовал корректировать образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, придерживаться диеты и быть физически активным. При наличии факторов риска необходимо обратиться к врачу для обследования и назначения лечения, подчеркнул Космынин.