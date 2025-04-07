Терапевт Коньков: посинение губ может быть признаком анемии или болезней сердца

Посинение губ может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Об этом предупредил заслуженный врач России, профессор Александр Коньков в интервью сайту Lenta.ru .

Среди этих болезней — сердечно-сосудистые патологии, недостаток кислорода, анемия и инфекционные болезни, отметил доктор. Кроме того, посиневшие губы могут быть признаком болезни Рейно или аллергических реакций.

При переохлаждении посинение не должно вызывать опасений, так как это связано с централизацией кровообращения. Профессор Коньков подчеркнул, что внезапное изменение цвета губ — повод обратиться к врачу, особенно если есть другие симптомы, например одышка или боль в груди.