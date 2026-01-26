Терапевт Кондрахин предупредил об опасности айс-флоутинга для некоторых групп людей

Айс-флоутинг, практика плавания в ледяной воде для глубокого расслабления, может быть опасной для людей с болезнью Меньера и другими заболеваниями. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Москве 24» , что необычное положение тела во время флоутинга может вызвать сильное головокружение и дезориентацию у людей с болезнью Меньера, связанной с нарушением работы вестибулярного аппарата.

Кроме того, практика недопустима при заболеваниях центральной нервной системы, так как может вызвать сбой передачи сигналов и потерю равновесия. Люди с низким артериальным давлением также находятся в группе риска, поскольку давление может упасть еще ниже во время занятия.

«Для того, кто и в обычной жизни испытывает тревогу, погружение в ледяную воду и необходимость контролировать свое тело в непривычной среде становятся источником сильного стресса», — указал терапевт, подчеркнув, что флоутинг не рекомендуется при любых нестабильных психических состояниях.

Если противопоказаний нет, начинать следует максимально осторожно — не в открытом водоеме, а в безопасной среде, например, в бассейне, и желательно под руководством инструктора. Важно заранее проверить свою реакцию на спокойное лежание на воде и ориентироваться на собственные ощущения.

После сеанса необходимо быстро согреться: снять мокрую одежду в теплом помещении, переодеться и выпить что-то согревающее, например, горячий бульон или травяной чай.