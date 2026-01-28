Терапевт Кондрахин поддержал новый стандарт лечения гриппа без использования антибиотиков

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый стандарт лечения гриппа, вызвавший обсуждения в социальных сетях. В обновленном документе изменена продолжительность лечения и список препаратов. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Ридусом» объяснил, что изменения оправданы, поскольку это первый свод рекомендаций Минздрава, предназначенный строго для лечения больных гриппом.

Согласно новому стандарту, средняя продолжительность лечения гриппа сократилась с 15 до 9 дней. Из перечня исключили все антибиотики и антигистаминные средства. В то же время расширился список лабораторных исследований: с 16 до 27 наименований. Пациенту могут назначить прием у семи специалистов, включая гинеколога.

«Антибиотики абсолютно правильно туда не вошли, поскольку в такой ситуации они уже не нужны», — сказал он.

Кондрахин подчеркнул, что новый стандарт предлагает широкий выбор противовирусных препаратов и специалистов для консультаций, что особенно важно в случае возможной эпидемии или пандемии.