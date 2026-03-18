Терапевт Кондрахин назвал зуд и проблемы с дыханием основными симптомами аллергии

Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT описал симптомы, которые могут говорить о наличии аллергии.

Врач отметил, что различные растения цветут в разное время и могут вызывать аллергические реакции.

«Первой цветет амброзия. Она начинает цвести с февраля в Турции и теплыми потоками воздуха может попасть в Россию. Поэтому мы можем получить такую неприятность, как аллергическая реакция», — отметил медик.

Специалист рекомендовал при любых отклонениях в состоянии здоровья, особенно если они длительные, обращаться за медицинской помощью. К основным симптомам он отнес зуд, слезотечение, проблемы с дыханием.