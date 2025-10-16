Терапевт Кондрахин напомнил, что иммунная система формируется до 18 лет

Иммунная система детей формируется до 16–18 лет. Поэтому малыши болеют чаще взрослых, и это может быть нормой при легком течении болезни и быстром восстановлении. Об этом заявил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин в интервью «Вечерней Москве» .

Если ребенок часто простужается, но без осложнений, не стоит беспокоиться, считает врач. Однако, по статистике, дети, которые болеют простудой чаще двух раз в месяц в течение года, относятся к категории «часто болеющих», привела слова доктора газета «Петербургский дневник».

Тяжелые осложнения при частых болезнях могут указывать на сбои в работе иммунной защиты, отметил терапевт. Также тревожным знаком является отсутствие болезней у ребенка или подростка.

Для укрепления иммунитета ребенка без использования иммуностимуляторов Кондрахин рекомендовал придерживаться правильного режима питания, делать прививки, закаливаться, а также социализировать ребенка среди сверстников, посещая детский сад.