Терапевт Кондрахин: дыхательная недостаточность — одно из осложнений пневмонии

В весенний период возрастает опасность развития пневмонии. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил доктор, это заболевание нарушает работу дыхательной системы и газообмена, повреждая легкие и приводя к хронической дыхательной недостаточности, сообщила газета «Петербургский дневник».

Пневмония встречается редко и обычно возникает у людей с ослабленным иммунитетом после неправильного лечения бактериальной инфекции, подчеркнул Кондрахин.

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