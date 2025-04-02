В весенний период возрастает опасность развития пневмонии. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил доктор, это заболевание нарушает работу дыхательной системы и газообмена, повреждая легкие и приводя к хронической дыхательной недостаточности, сообщила газета «Петербургский дневник».

Пневмония встречается редко и обычно возникает у людей с ослабленным иммунитетом после неправильного лечения бактериальной инфекции, подчеркнул Кондрахин.