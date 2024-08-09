Терапевт Кондрахин: частые витаминные капельницы могут нанести вред организму

Терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с Lenta.ru призвал россиян не применять витаминные капельницы без назначения лечащего доктора.

По словам медика, чтобы что-то поправить в организме или поднять иммунитет, для этого должны быть какие-то показания. Если поправлять нечего, ​​витамины будут только нагружать организм.

«Если просто поднять иммунитет… от чего поднять? От каких заболеваний? В принципе поднять — это как? Это просто ловит людей на живую», — процитировал ОТР слова терапевта.

Следует помнить, что витаминные капельницы сильно нагружают почки, выделительную систему и печень, добавил Кондрахин.

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