Терапевт Хухрев развеял мифы о воздействии магнитных бурь на здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik развеял распространенный миф о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие математических доказательств воздействия бурь на здоровье, некоторые люди все же ощущают недомогание в такие периоды.

«Как пережить магнитную бурю? Взять и пережить. Во всяком случае, не надо к себе как-то особенно в эти дни прислушиваться, надо по возможности отвлекаться, заняться каким-то делом», — посоветовал доктор.

По словам специалиста, не следует ситуационно принимать лекарства, особенно от давления, так как это может привести к непредсказуемым скачкам. Хухрев акцентировал внимание на важности регулярного приема лекарств в соответствии с рекомендациями врача.