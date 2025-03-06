Терапевт Хамицева: холодные руки и ноги могут указывать на дефицит железа

Многие замечают, что их руки и ноги всегда холодные, даже в теплую погоду. Врач-терапевт Оксана Хамицева рассказала KP.RU , почему это происходит и когда стоит беспокоиться.

По словам медика, часто холодные пальцы рук — один из ранних признаков хронических заболеваний, связанных с нарушением микроциркуляции крови. Среди них — повреждение сосудов высоким сахаром или давлением. Причинами также могут быть спазмы сосудов, вызванные стрессом, курением или гормональными колебаниями. Дефицит калорий и строгие диеты также могут привести к такому состоянию.

Терапевт отметила, что холодные конечности иногда указывают на дефицит железа, пониженное давление, сахарный диабет или проблемы со щитовидной железой. У пожилых людей причиной может быть замедленный обмен веществ, а у некоторых — синдром Рейно, при котором пальцы белеют и теряют чувствительность.

В случае, если ноги и руки мерзнут от холода на улице, врач советует больше двигаться и пить горячий чай для согревания. Важно одеваться по погоде и не допускать переохлаждения, особенно конечностей и головы.