Терапевт Филиппова опровергла миф, что свежевыжатые соки полезны при похудении

По словам специалиста, при приготовлении фруктовых соков теряется клетчатка, что приводит к повышенному содержанию сахара. Последний не только добавляет лишние калории и, как следствие, способствует увеличению веса, но и вызывает резкие колебания уровня глюкозы в крови. Это может привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

А тем, у кого это заболевание уже диагностировано, стоит ограничить или полностью исключить такие соки из рациона. Кроме того, они могут негативно влиять на состояние при патологиях желудочно-кишечного тракта из-за высоких концентраций кислот в их составе, предостерегла врач.