Терапевт Еременко призвал женщин старше 40 ежегодно проверять уровень Т3 и Т4

Врач-терапевт из Красногорской больницы Иван Еременко предупредил читателей NEWS.ru о росте вероятности развития гипотиреоза у женщин после 40 лет. Гипотиреоз, характеризующийся снижением функций щитовидной железы, может протекать незаметно, однако его влияние на организм может быть серьезным.

Специалист подчеркнул необходимость ежегодной проверки уровня тиреотропного гормона и гормонов щитовидной железы (Т3, Т4) для женщин этой возрастной группы.

По словам Еременко, щитовидная железа играет важную роль в функционировании сердца, нервной системы и репродуктивной функции, но часто женщины обращаются за диагностикой уже на поздних стадиях заболевания.

Эндокринолог Алина Костенко ранее отмечала, что щитовидная железа оказывает значительное влияние на весь организм, вырабатывая гормоны, которые участвуют в терморегуляции, обмене веществ и контролируют работу сердечной мышцы.