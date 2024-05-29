Терапевт Чиркова рассказала, что избавиться от мигрени можно при помощи тепла, темноты и тишины

Старинным средством от мигрени считаются тепло, темнота и тишина. Об этом изданию NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По словам медика, после сильного приступа человек может приходить в себя около двух суток.

Дело в том, что снять боль на пике приступа практически невозможно. Подобным расстройством страдают практически 15% населения планеты.

«Промежутки между приступами исключительно индивидуальны — от одного раза в несколько лет до многократно в месяц», — отметила Чиркова.

Обычно мигрень приходит к женщинам, которые трудятся умственно и имеют повышенный уровень тревожности. Мужчины данным недугом страдают в разы меньше.