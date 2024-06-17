Терапевт Чиркова: облегчить боль в горле можно полосканием теплыми растворами соли с каплей йода

Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что сильную боль в горле можно притупить регулярным полосканием теплыми растворами соли с каплей йода.

Не менее эффективны в борьбе с болью фурацилин или вода с добавлением настоек ромашки или календулы.

«Также помогают спреи для местного применения, в состав которых входят противовоспалительные и обезболивающие компоненты, леденцы и пастилки с ментолом, медом, травами», — добавила медик.

В заключение Чиркова отметила, что в случае сильной боли, которая сопровождается  высокой температурой и изменением голоса, необходимо срочно обратиться к врачу.

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