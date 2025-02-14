Терапевт Чернышова: соленая селедка допустима в рационе не чаще двух раз в неделю

Соленую селедку рекомендуется есть не чаще двух раз в неделю. Об этом рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Доктор отметила, что сельдь содержит много белка и полиненасыщенные жирные кислоты, поэтому очень полезна, в том числе для профилактики атеросклероза. Однако речь идет о запеченной рыбе или приготовленной другим способом.

«В среднем, речь идет о том, чтобы съедать не больше двух раз в неделю 50−70 граммов», отметила специалист.

Соленую селедку нужно есть с осторожностью, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью или болезнями почек, подчеркнула врач Чернышова.