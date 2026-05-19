Терапевт Чернышова призвала вакцинироваться от менингита в любом возрасте

Вакцинация против менингококковой инфекции — важный шаг в профилактике опасного инфекционного заболевания. Хотя эта прививка не входит в общеобязательный национальный календарь профилактических прививок, она включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам доктора, массовая бесплатная вакцинация проводится не всем гражданам, а определенным категориям россиян. Ее делают при вспышке менингита всем людям, которые находятся в очаге инфекции.

Если человек не входит в эту категорию, то вакцину можно приобрести самостоятельно за свой счет и сделать прививку в государственной или частной клинике. В России разрешены как отечественные, так и зарубежные вакцины против менингококковой инфекции. Вакцинация проводится по разным схемам — в зависимости от типа вакцины и возраста пациента. Некоторые препараты разрешены детям с девяти месяцев.

Терапевт подчеркнула, что прививка от менингита эффективно защищает от заражения как детей, так и взрослых. Ее нужно делать в любом возрасте. На самом деле россияне очень часто болеют менингококковой инфекцией, и вакцина будет защищать от этого опасного осложнения. Поэтому важно вакцинировать детей и делать прививку во взрослом возрасте.