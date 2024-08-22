Терапевт Чернышова призвала россиян не заниматься самолечением с помощью трав

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, почему самостоятельное лечение травами может быть опасно для здоровья.

По словам медика, фитотерапия считается серьезным способом влияния на организм. Одно растение может вылечить один недуг, но причинить другие неприятности.

«Те же кукурузные рыльца или одуванчик способны ускорить отделение желчи. И если у человека камни в желчном пузыре, вызвать обострение желчекаменной болезни», — пояснила врач.

Некоторые растения оказывают влияние на женское репродуктивное здоровье и вызывают нарушение цикла, добавила терапевт.