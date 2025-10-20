Терапевт Чернышова порекомендовала прогулки вместо сдвига рабочего дня

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» высказалась о предложении депутата от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова о сдвиге начала рабочего дня зимой.

Эксперт отметила, что поздний подъем и позднее засыпание осложняют утреннюю активность, однако сдвиг рабочего дня может вызвать дискомфорт из-за изменения режима.

По мнению терапевта, идея ложиться до 00:00 и спать семь часов не универсальна, так как потребность в сне у всех разная. Чернышова считает, что сдвиг рабочего графика теряет смысл, если человек тратит на дорогу около часа.

Прогулки в обед способствуют выработке витамина D и нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и нормальное самочувствие.