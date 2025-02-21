Частые простуды связаны с факторами, которые ослабляют иммунитет. Защитные силы организма снижают стресс, недосып и дефицит витаминов, особенно железа и витамина D. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» .

Как отметила специалист, взрослым стоит беспокоиться при заболеваемости чаще четырех раз в год, детям — чаще восьми, передает «АБН 24».

В таком случае важно пересмотреть образ жизни и рацион питания, минимизировать стресс, наладить качество сна, а также обратиться к врачу для сдачи анализов, заключила Чернышова.