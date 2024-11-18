Терапевт Чернышова: бессонница может указывать на деменцию и проблемы с щитовидкой

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каких заболеваниях развивается бессонница. Чаще всего она связана с переутомлением из-за стресса, сообщил сайт « Аргументы и факты ».

По словам врача, нарушениями сна зачастую сопровождаются психические недуги. Речь идет, например, о шизофрении, биполярном и тревожном расстройствах, депрессии.

«Кроме того, бессонница может быть симптомом таких заболеваний нервной системы, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, и свидетельствовать о начале деменции», — добавила медик.

При проблемах со сном Чернышова рекомендовала обратить внимание и на здоровье щитовидной железы. У женщин качество ночного отдыха зависит от периода гормональной перестройки организма.