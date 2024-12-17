Терапевт Бурнацкая: повышенный уровень гемоглобина может привести к перегрузке сердца и легких

Для поддержки здоровья важно контролировать уровень гемоглобина в крови. Именно он отвечает за доставку кислорода к клеткам и удаление углекислого газа. Отклонения показателей компонента в ту или иную сторону могут говорить о наличии различных заболеваний, рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая в интервью «Известиям».

По словам специалиста, низкое содержание гемоглобина в крови характеризуется анемией. Она появляется на фоне дефицита железа, витаминов или хронических болезней.

Низкий уровень компонента сопровождается слабостью, одышкой, усталостью и головокружением. Без необходимой терапии ситуация может перерасти в заболевания сердечно-сосудистой системы. Высокий гемоглобин приводит к головным болям, повышает тромбообразование и нагрузку на органы, подчеркнула Бурнацкая.

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