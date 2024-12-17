Терапевт Бурнацкая: повышенный уровень гемоглобина может привести к перегрузке сердца и легких

Для поддержки здоровья важно контролировать уровень гемоглобина в крови. Именно он отвечает за доставку кислорода к клеткам и удаление углекислого газа. Отклонения показателей компонента в ту или иную сторону могут говорить о наличии различных заболеваний, рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая в интервью «Известиям».