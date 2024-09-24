Терапевт Бурнацкая: осенью важно следить за уровнем витаминов D и C

Осенью, когда световые дни становятся короче и приходит похолодание, важно уделять внимание состоянию организма. За уровнем каких полезных веществ стоит следить в данный период, рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО.
По ее словам, в дождливые дни люди меньше времени проводят на свежем воздухе, из-за чего образуется дефицит витамина D. Именно он играет большую роль в поддержании здоровья костей и иммунитета.
Врач также посоветовала не забывать про витамин C. Соответствующие продукты в рационе, например брокколи и киви, помогают улучшить защитные функции организма.
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