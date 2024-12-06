Терапевт Бурнацкая напомнила, что баня укрепляет сердечно-сосудистую систему

Если регулярно посещать баню, то это положительно скажется на сердечно-сосудистой системе, укрепив ее. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
По ее словам, систематическое посещение парной повышает гибкость и выносливость сердечно-сосудистой системы человека. Кроме того, если использовать еще и эфирные масла, то это положительно скажется и на дыхательных путях.
Врач посоветовал приучать оганизм к бане с помощью коротких сеансов. Сначала нужно заходить в парную на несколько минут, постепенно увеличивая время, проведенное в ней, добавил «Петербургский дневник».
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