Терапевт Божко посоветовала стирать подушку раз в полгода

Человек теряет во время сна частички кожи, пот и жир, которые оседают на наволочке и проникают внутрь подушки. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Божко в беседе с сайтом «Страсти» .

По словам специалиста, в наполнителе также могут появиться пылевые клещи, бактерии и грибки, поэтому одной смены наволочки недостаточно. Важно менять подушку каждые два-три года и стирать ее каждые полгода.

«Также внутри подушки могут размножаться грибки. Эти микроорганизмы выделяют споры, которые человек вдыхает во сне. Они могут вызывать насморк, кашель и одышку», — отметила эксперт.

Грязная постельная принадлежность может спровоцировать появление проблем с кожей или аллергических реакций. Бактерии с волос и кожи иногда остаются на подушке и вызывают воспаления, подчеркнула доктор Божко.