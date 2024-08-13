Терапевт Барвинский поддержал идею голодания длительностью до 36 часов раз в неделю

Врач-терапевт Александр Барвинский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал аргументы за голодание длительностью до 36 часов раз в неделю.

По словам медика, при нулевом потреблении калорий в организме активируются процессы расщепления жиров. Благодаря такому голоданию человеку с лишним весом получится эффективнее сбросить калории.

«По сути, это одна из форм интервального голодания. Фактически, это неплохая альтернатива или неплохое дополнение парадигме ограничения калорий», — сказал он.

При систематическом голодании человек получит дефицит примерно в восемь тысяч килокалорий, а это условно килограмм жира, добавил Барвинский.