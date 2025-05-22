Терапевт Баркулова указала на риск инфаркта во время дачных работ

Отдых и работа на свежем воздухе обычно благоприятно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. Однако даже на даче важно помнить о потенциальных опасностях, таких как риск инфаркта из-за переутомления. Врач-терапевт пермского филиала сети «Клиники Фомина» Анна Баркулова рассказала, какие симптомы могут указывать на приближение этого состояния. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Баркулова отметила несколько причин, по которым летом на даче увеличивается риск инфаркта: нахождение на солнце без головного убора; непривычные для организма физические нагрузки при работе в огороде; продолжительная работа в наклоне; игнорирование тревожных симптомов и их списывание на усталость; пропуск приема необходимых лекарств.

Врач подчеркнула, что важно заботиться о своем здоровье еще до поездки на дачу и не забывать об этом во время пребывания там, написал «Петербургский дневник».