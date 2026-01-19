Терапевт Абызов перечислил симптомы во время магнитных бурь

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов в беседе с RT предупредил о возможных ухудшениях самочувствия в период магнитных бурь. Некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость и снижение работоспособности.

«У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например с гипертонической болезнью, возможно повышение артериального давления», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что у людей с бронхолегочными заболеваниями может наблюдаться обострение симптомов, таких как одышка.

Абызов рекомендует заранее обсудить с лечащим врачом индивидуальные рекомендации, чтобы легче переносить период активности магнитных бурь. Также специалист напомнил о важности общих профилактических мер, способствующих повышению адаптивных возможностей организма. Среди них — поддержание физической активности, сбалансированное и разнообразное питание, отказ от вредных привычек.

«В среднем взрослому человеку достаточно семь-восемь часов качественного сна», — добавил терапевт.

Он рекомендует спать в темном прохладном помещении с влажностью воздуха на уровне 40–60% и отказаться от использования гаджетов за час до сна.