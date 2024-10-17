Технолог Румянцева отнесла «Каппа-маки» к самому полезному виду роллов

Главный технолог Людмила Румянцева в разговоре с «Газетой.Ru» перечислила роллы, которые можно считать полезными. Эксперт упомянула «Каппа-маки» и «Калифорнию».

Если в первых роллах низкокалорийный огурец сочетается с богатым жирами авокадо, то вторые считаются диетическими и питательными. А вот в состав роллов «Магуро» входит тунец — рыба, которая считается самым лучшим источником омега-3, сообщила технолог.

Румянцева порекомендовала всем тем россиянам, кто следит за фигурой, избегать роллов с жареной начинкой, такой как хлопья темпура или лук-шалот.