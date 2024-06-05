Технолог Ярцева: любые овощи нужно погружать в кипящую подсоленную воду

Класть овощи для варки лучше всего в кипящую подсоленную воду. В таком случае в них сохранятся все микроэлементы и витамины, сообщила технолог общественного питания, кулинарный блогер Елена Ярцева в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, если положить овощи в холодную воду, в результате человек получит практически одну клетчатку. Солить воду тоже лучше после закипания, поскольку соль тормозит процесс нагревания, сообщил сайт «Петроград».

В целом все овощи рекомендуется варить недолго, чтобы сохранить как можно больше полезных веществ. Исключением будет лишь картофель, отметила Ярцева.

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