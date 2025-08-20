Технолог Дробышева сообщила, что взрослым не стоит использовать детские шампуни

Главный технолог — разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог Юлия Дробышева, поделилась информацией о том, почему взрослым не стоит использовать детские шампуни. В детских шампунях зачастую не содержится SLES (Sodium Laureth Sulfate), а присутствуют мягкие бессульфатные ПАВы, которые не способны справиться с кожным салом взрослой кожи, написали «Известия» .

По словам эксперта, детские шампуни не удаляют накопившиеся на волосах полимеры и силиконы, что приводит к тусклости, выпадению и секущимся кончикам. Также в них отсутствуют восстанавливающие компоненты, такие как кератин и ниацинамид.

Биолог подчеркнула, что формулы «без слез» исключают компоненты, подсушивающие кожу головы, что может привести к размножению грибка у взрослых с жирной кожей или перхотью.

Тем не менее, Юлия Дробышева отметила, что использование детских шампуней не так вредно, как кажется на первый взгляд. У таких шампуней есть преимущества: они не вызывают раздражения, не содержат агрессивных ПАВ и подходят для людей с сухой кожей головы.

Специалист выделила случаи, когда детский шампунь не подходит взрослым: при жирных волосах, активной выработке себума, перхоти, псориазе и окрашенных волосах. В этих случаях рекомендуется выбирать специализированные средства из взрослых линеек.