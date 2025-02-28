Тату-мастер Волкова: перманентный макияж противопоказан при экземе и диабете

Перманентный макияж — удобный и долговечный способ подчеркивания естественной красоты и коррекции особенностей внешности. Об этом рассказала тату-мастер Анастасия Волкова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, такая процедура — идеальный вариант для тех, кто стремится всегда выглядеть свежим и ухоженным, даже без использования декоративной косметики.

«Люди с алопецией (полной или частичной потерей волос), химиотерапией в анамнезе или возрастными изменениями, при которых брови и ресницы становятся редкими, могут восстановить естественный вид лица с помощью перманентного макияжа», — пояснила специалист.

Однако она предупредила о противопоказаниях. К ним относятся активные дерматологические заболевания, такие как экзема, псориаз, дерматиты и грибковые инфекции. Также повышенные риски связаны с диабетом, нарушениями свертываемости крови, онкологическими заболеваниями и аллергией на компоненты красителей или анестезии.