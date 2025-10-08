Стоматологи указали на опасность привычки жевать лед для здоровья зубов

Специалисты из Школы стоматологической медицины Тафтского университета в Бостоне отметили, что регулярное жевание льда может не только механически повредить зубы, но и сигнализировать о дефиците железа или анемии. Такие данные были опубликованы в журнале Medical Xpress .

Эта привычка часто кажется безобидной, особенно в жару. Однако постоянное воздействие льда приводит к разрушению эмали и вызывает микротрещины и сколы, ослабляя пломбы. В результате зубы становятся чувствительными к температурным перепадам, что может потребовать дорогостоящего лечения, написали «Известия».

Кроме того, жевание льда перегружает жевательные мышцы и суставы, вызывая боль в височно-нижнечелюстном суставе.

Если тяга к льду становится ежедневной, эксперты советуют обратиться к врачу для проверки уровня железа.

