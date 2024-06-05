Стоматолог Завалюк: кариес может спровоцировать нарушение прикуса во взрослом возрасте

Нарушение прикуса может появиться даже во взрослом возрасте. На это влияют различные факторы, в том числе гигиена полости рта и частота профилактических осмотров, рассказал стоматолог Александр Завалюк в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, одна из причин формирования таких дефектов — нелеченный кариес. Из-за болей пациент постоянно жует только на одной стороне.

«Эта проблема негативно влияет на здоровье зубочелюстной системы: других зубов, связочного аппарата, височно-нижнечелюстного сустава, опорой которого являются зубы», — пояснил врач.

Он также напомнил, что потеря зуба способна привести к постепенному рассасыванию кости, из-за чего нередко смещается весь ряд.