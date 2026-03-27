Стоматолог Усачев предостерег от использования чужих брекетов

В интернете появились объявления о продаже бывших в употреблении брекетов. Автор утверждает, что носил их более года под наблюдением врача и регулярно чистил. Цена составляет пять тысяч рублей, предлагается даже рассрочка. Однако специалисты в области стоматологии считают такой тренд опасным. Хирург-имплантолог Илья Усачев в беседе с «Радио 1» выразил сомнения в адекватности подобных действий.

Доктор подчеркнул, что использование чужой брекет-системы связано с серьезными рисками — с точки зрения безопасности, гигиены и медицинской целесообразности. Специалист отметил, что невозможно гарантировать отсутствие инфекций у предыдущего владельца, даже если брекеты регулярно чистились, привел его слова сайт «Известия».

Кроме того, Илья Усачев пояснил, что ортодонтическое лечение подбирается строго индивидуально. Разные системы отличаются по конструкции и механике воздействия, поэтому то, что помогло одному пациенту, может навредить другому.