Стоматолог Тотаева предупредила, что прогревание при зубной боли может привести к опасным осложнениям

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Зарина Тотаева предупредила, что греть больной зуб при появлении боли — распространенная ошибка, которая может привести к ухудшению состояния. Об этом написал Life.ru .

Многие люди при внезапной зубной боли пытаются облегчить свое состояние с помощью теплого компресса. Однако это заблуждение может привести к серьезным осложнениям. Зубная боль часто связана с воспалительными процессами, такими как пульпит или периодонтит. Тепло создает лишь временное ощущение облегчения, не устраняя причину.

«Тепло создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов», — объяснила стоматолог. Нагревание усиливает кровообращение в воспаленной зоне, что может спровоцировать дополнительное воспаление.

В результате отек увеличивается, боль становится сильнее, а инфекция способна распространиться на соседние ткани. Поэтому прогревание зуба не только неэффективно, но и опасно. Эксперт рекомендует при первых симптомах обращаться к стоматологу, чтобы выявить причину и провести правильное лечение.