Стоматолог Сошников: установка пломбы с маркетплейса может привести к потере зуба

Некачественные стоматологические материалы могут вызвать серьезные проблемы, включая потерю зуба и осложнения. О рисках покупки стоматологических пломб на маркетплейсах предупредил стоматолог-терапевт Алексей Сошников в разговоре с сайтом «Известия».

Специалист отметил, что самостоятельная установка пломбы требует специальных навыков, иначе возможны повреждения зуба и инфекции. Кроме того, такие пломбы часто бывают временными и не обеспечивают должной защиты.

Покупатель также лишается гарантии на продукт, которую предоставляет профессиональный стоматолог, добавил Сошников.

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