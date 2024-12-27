Стоматолог Сошников: установка пломбы с маркетплейса может привести к потере зуба

Некачественные стоматологические материалы могут вызвать серьезные проблемы, включая потерю зуба и осложнения. О рисках покупки стоматологических пломб на маркетплейсах предупредил стоматолог-терапевт Алексей Сошников в разговоре с сайтом «Известия».
Специалист отметил, что самостоятельная установка пломбы требует специальных навыков, иначе возможны повреждения зуба и инфекции. Кроме того, такие пломбы часто бывают временными и не обеспечивают должной защиты.
Покупатель также лишается гарантии на продукт, которую предоставляет профессиональный стоматолог, добавил Сошников.
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