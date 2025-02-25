Стоматолог Шевченко: зубная нить предотвращает размножение бактерий

Доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко в беседе с РИАМО напомнил россиянам не только об обязательной чистке зубов дважды в день, но и о дополнительных средствах ухода.

Он пояснил, что остатки пищи и налет скапливаются в межзубных промежутках и труднодоступных местах, где зубная щетка не всегда эффективна. В таких случаях, по словам медика, стоит использовать зубную нить, межзубные ершики и жевательную резинку, написал «Петербургский дневник».

Регулярное удаление остатков пищи из межзубных промежутков необходимо для предотвращения размножения бактерий. Бактерии образуют зубной налет, который может вызвать кариес и другие проблемы, например, неприятный запах изо рта.