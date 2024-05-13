Стоматолог Шелудкова предупредила о риске вывихнуть зуб твердой пищей | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 15:56 Стоматолог Шелудкова предупредила о риске вывихнуть зуб твердой пищей

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Вывих зуба всегда связан с травмой и нарушением естественного положения, иногда он может произойти из-за употребления твердой пищи. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Все виды вывихов объединяет сильная боль, кровоточивость и отечность десны. Вывихнуть зуб можно не только с помощью кости в бульоне, но и о маленькую косточку ягоды. Иногда люди сами подвергают себя риску, раскалывая зубами орехи или открывая ими бутылку, написали «Известия».

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Как пояснила стоматолог, легче всего специалисту справиться с неполным вывихом. Для этого нужно наложить шину, которая зафиксирует зуб в правильном положении и тем самым ускорит заживление. При полном вывихе необходимо проводить реплантацию зуба.