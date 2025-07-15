Стоматолог Садовский посоветовал чистить зубы сразу после сна

Стоматолог и доктор медицинских наук Владимир Садовский рассказал, как правильно чистить зубы. Желательно проводить процедуру перед завтраком, отметил эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, в идеале чистить зубы с пастой нужно сразу после сна, а после еды можно механически очистить полость рта щеткой без средства и воспользоваться ополаскивателем или жевательной резинкой без сахара.

«На ночь, конечно, лучше хотя бы прополоскать рот обычной водой, если под рукой нет щетки и пасты, или пожевать жевательную резинку без сахара, которая механически поможет удалить остатки пищи», — добавил эксперт.

Врач также посоветовал чистить зубы после каждого приема пищи. Так, после обеда можно воспользоваться зубной нитью.