Стоматолог Рузин: мята и зеленый чай помогут сохранить свежесть дыхания

Свежесть дыхания можно поддерживать не только с помощью регулярной чистки зубов. Важную роль в данном вопросе играет питание. Об этом рассказал стоматолог и реставратор Иван Рузин в беседе с Life.
Врач посоветовал включить в рацион мяту, петрушку и базилик. Зелень содержит хлорофилл, который действует как натуральный дезодорант, пояснил медик.
По его словам, помогает бороться с бактериями и зеленый чай. Напиток, богатый полифенолами, способен нейтрализовать ароматы. Рузин посоветовал в принципе пить больше воды. Ее недостаток снижает выработку слюны, из-за чего происходит размножение бактерий, добавил стоматолог.
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