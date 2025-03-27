Стоматолог Радько сообщила о необходимости исправления прикуса у ребенка

Исправление патологий прикуса у детей позволяет провести лечение более эффективно и с меньшими затратами, сообщила РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.
Специалист подчеркнула важность раннего выявления дистального прикуса, который можно лечить с помощью съемных и несъемных аппаратов. Они помогают расширить верхнюю челюсть и установить нижнюю в правильное положение.
В детстве расширение верхней челюсти способствует формированию корректной ширины дыхательных путей и правильного положения языка, что предотвращает апноэ, написала газета «Петербургский дневник».
Мезиальный прикус, когда нижняя челюсть выдвинута вперед, может быть исправлен в раннем возрасте — до пяти-шести лет. Это позволит избежать сложных хирургических вмешательств во взрослом возрасте.
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