Стоматолог Моисеев предостерег от использования отбеливающих средств с маркетплейсов

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев предупредил читателей «Газеты.Ru» о возможных негативных последствиях использования отбеливающих полосок и гелей, а также наборов для домашней пломбировки зубов.

Специалист отметил, что без предварительной консультации и диагностики невозможно узнать состояние эмали зубов. Нанесение отбеливающих средств на ослабленные участки может привести к их разрушению и повышенной чувствительности. Эффективные отбеливающие системы содержат пероксиды, и их дозировку должен подбирать врач. В домашних же наборах эти параметры могут быть агрессивными и неподходящими для самостоятельного использования, написали «Известия».

Кроме того, при профессиональном отбеливании десна и слизистая оболочка рта тщательно изолируются, чтобы предотвратить химический ожог. В домашних условиях это невозможно, что может привести к раздражению и воспалению тканей.

Врач подчеркнул, что использование наборов для домашней пломбировки — это рискованно. Материалы, не сертифицированные для медицинского применения, могут содержать вредные вещества. Неправильно наложенный материал может вызвать ожог сосудисто-нервного пучка и потребовать сложного лечения каналов.