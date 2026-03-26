Стоматолог Першина предупредила, что свежевыжатые соки могут разъедать эмаль

Здоровье зубов зависит не только от витаминов и минералов, но и от общего состояния организма, заявила врач-стоматолог Ирина Першина в беседе с RT . Она подчеркнула, что нельзя рассчитывать на то, что прием какого-либо отдельного витамина или минерала, например, витамина С или кальция, решит все проблемы с зубами.

По словам эксперта, важную роль играют состав и свойства слюны, состояние зубных рядов и наличие патологий прикуса. Врач перечислила категории продуктов, которые чаще всего могут навредить зубам. Среди них — сладкие и липкие продукты, такие как конфеты и печенье, которые содержат простые углеводы и могут оседать на зубах.

Также Першина отметила, что кислые напитки, например, свежевыжатые соки, могут разъедать эмаль. Газированные напитки, содержащие ортофосфорную кислоту, также вредны для зубов, поскольку кислота может делать эмаль более уязвимой к разрушению.

Алкоголь, содержащий спирт, и стойкие красители также могут негативно влиять на здоровье зубов. Привычка чередовать горячие и холодные продукты и напитки может приводить к трещинам в эмали.

Врач рекомендовала употреблять твердые фрукты и овощи, такие как морковь, яблоки, груши, сельдерей и редька.

«Процесс жевания — это когда нормально работает весь зубочелюстной аппарат: и мышцы, и зубы, и ткани, которые зуб окружают», — объяснила Першина.

Кроме того, твердая пища способствует самоочищению ротовой полости. Самым безопасным и полезным напитком для зубов является чистая питьевая вода.